जबलपुर क्रूज एक्सीडेंट का बताकर वायरल है बांग्लादेश का वीडियो

क्या ये सच है ? : वायरल वीडियो न तो हाल का है और न ही जबलपुर में हुए क्रूज हादसे का. वीडियो बांग्लादेश में 2025 में हुए हादसे का है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें एक यूट्यूब चैनल पर यही वीडियो मिला. ये वीडियो 30 मार्च 2026 को अपलोड किया गया था. यहां से ये तो स्पष्ट हो गया कि वीडियो 30 अप्रैल 2026 को जबलपुर के बर्गी डेम में हुए हादसे का नहीं है.