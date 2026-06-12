अमित शाह, सावरकर, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर वायरल हुए भ्रामक दावों का सच

06 जून को 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर NEET पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड से लेकर मालवीय नगर के होटल में लगी आग को लेकर अलग-अलग तरह की खबरें और दावें सोशल मीडिया पर शेयर किए गए. इस बीच इन खबरों समेत कुछ अन्य खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक दावें और फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं.

वेबकूफ के इस वीकली RECAP में हम आपको बताएंगे बीते दिनों वायरल हुए कुछ ऐसे ही भ्रामक दावों का सच.