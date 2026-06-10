'कॉकरोच जनता पार्टी' के हालिया विरोध प्रदर्शन का नहीं है यह वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सदस्य 'गोदी मीडिया' को बाहर निकाल रहे हैं. 'गोदी मीडिया' शब्द का इस्तेमाल उन मीडिया संस्थानों के लिए किया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) का समर्थन करते हैं.

यह वीडियो 6 जून को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान वायरल हुआ था.

वीडियो शेयर करने वाली ऐसी ही एक पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "कॉकरोच मोदी की गुलाम मीडिया को बाहर निकाल रहे हैं."