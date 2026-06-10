'कॉकरोच जनता पार्टी' के हालिया विरोध प्रदर्शन का नहीं है यह वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सदस्य 'गोदी मीडिया' को बाहर निकाल रहे हैं. 'गोदी मीडिया' शब्द का इस्तेमाल उन मीडिया संस्थानों के लिए किया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) का समर्थन करते हैं.
यह वीडियो 6 जून को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान वायरल हुआ था.
वीडियो शेयर करने वाली ऐसी ही एक पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "कॉकरोच मोदी की गुलाम मीडिया को बाहर निकाल रहे हैं."
क्या यह सच है?: नहीं, इस वीडियो में फरवरी 2026 में हुआ एक अलग विरोध प्रदर्शन का फुटेज दिखाया गया है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ?: हमने Google Lens का इस्तेमाल करके वीडियो पर रिवर्स इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.
इसमे हमें 'shaligmishra' नाम का एक X अकाउंट मिला, जिसने CJP के विरोध-प्रदर्शन से कई महीने पहले, को यही वीडियो शेयर किया था.
इस पोस्ट के कैप्शन में बताया गया है कि वीडियो में दिख रहे 'नेशनल दस्तक' के रिपोर्टर शंभू कुमार सिंह, ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
हमने 'नेशनल दस्तक' के ऑफिशियल अकाउंट पर जाकर देखा तो पाया कि को पोस्ट किए गए वीडियो का एक लंबा वर्जन मौजूद था.
वीडियो के कैप्शन में लिखा था, "UGC के समर्थन में आया ब्राह्मण UGC विरोधियों को जमकर दौड़ाया"
यह वीडियो CJP के बनने से चार महीने पहले शेयर किया गया था.
निष्कर्ष: वीडियो में दिख रहा विरोध-प्रदर्शन किसी और घटना से जुड़ा है और इसका हाल ही में हुए CJP विरोध-प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है.
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