JAAK की मदद से POK हासिल करने की बात कहते अमित शाह का वीडियो असली नहीं

हमने ये सच कैसे पता लगाया?

हमने वायरल दावे से जुड़े कीवर्ड्स सर्च किए, हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट या वीडियो नहीं मिला, जिसमें अमित शाह यह कहते दिख रहे हों कि JAAC भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को हासिल करने में मदद करेगी.

इसके बाद हमने वीडियो के कुछ फ्रेम्स को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया. इससे हमें अमित शाह का वो पूरा इंटरव्यू मिला, जिसका एक हिस्सा वायरल हो रहा है. ये इंटरव्यू India Today Conclave 2024 में हुआ था.

वीडियो में करीब 33 मिनट 26 सेकंड पर अमित शाह कहते हैं, “पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है. वहां के मुसलमान भी हमारे हैं और वहां के हिंदू भी हमारे हैं.”