फ्रांस में सावरकर का स्माकर होने के दावे से वायरल हो रही फोटो असली नहीं

इंडिया टुडे की दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक, तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने फ्रांस के मार्सेय (Marseille) शहर में विनायक दामोदर सावरकर की याद में एक स्मारक बनाने की पहल की थी. यह स्मारक सावरकर के 1910 में किए गए उस प्रयास की याद में प्रस्तावित था, जब वे ब्रिटिश पुलिस की हिरासत से बचकर जहाज से समुद्र में कूद गए थे और तैरकर फ्रांस के तट तक पहुंच गए थे.