RECAP: JPSC प्रोटेस्ट, रविश कुमार, BJP को लेकर वायरल हुए भ्रामक दावों का सच

सोशल मीडिया पर पत्रकार रविश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर अभिजीत दीपके और CJP पर कटाक्ष करते दिख रहे हैं, यह वीडियो AI की मदद से बनाया गया है, इसी तरह बांग्लादेश का एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो नेपाल में मुस्लिमों की पिटाई का है.

बीते हफ्ते सोशल मीडिया पर इसी तरह के अलग-अलग भ्रामक और फर्जी दावे शेयर किए गए हैं. वेबकूफ के इस वीकली RECAP में हम आपको इस हफ्ते वायरल हुए कुछ ऐसी ही भ्रामक दावो और फर्जी खबरों के बारे में बताएंगे.