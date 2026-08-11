'नेपाल छोड़ते मुसलमानों' के गलत दावे से वायरल है ये वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बड़ी संख्या में भीड़ कहीं जाती दिख रही है. वीडियो में ज्यादातर लोगों के सिर पर वो टोपी है जो मुस्लिम समुदाय में पहनी जाती है.
दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नेपाल का है, जहां चेतावनी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग देश छोड़ रहे हैं.
क्या ये सच है ? : वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के धनियाखाली का है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें एक बोर्ड दिखा, जिसमें Q Industrial लिखा दिख रहा था. गूगल सर्च करने पर हमें Q Industrial Park की ऑफिशियल वेबसाइट मिली, जहां से पता चला कि ये कंपनी पश्चिम बंगाल की है. वेबसाइट पर दिख रहा लोगो वायरल वीडियो के बोर्ड पर दिख रहे लोगो से मिल रहा था.
सिर्फ लोगो ही नहीं, वायरल वीडियो में दिख रहे बोर्ड पर लिखा नंबर अधूरा दिख रहा है. पर शुरुआती नंबर दोनों में 9874 देखे जा सकते हैं. इससे पुष्टि होती है कि ये Q Industrial Park का ही लोगो है.
वेबसाइट से हमें पता चला कि इस कंपनी के इंडस्ट्रियल पार्क तीन लोकेशन पर हैं.
हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे ये पुष्टि होती हो कि Q Industrial Park की कोई भी ब्रांच नेपाल या किसी अन्य देश में है.
निष्कर्ष : ये पुष्टि नहीं होती कि वायरल वीडियो किस मौके और किस समय का है, लेकिन ये साफ है कि ये पश्चिम बंगाल का है न कि नेपाल का.
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