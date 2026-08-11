'नेपाल छोड़ते मुसलमानों' के गलत दावे से वायरल है ये वीडियो

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें एक बोर्ड दिखा, जिसमें Q Industrial लिखा दिख रहा था. गूगल सर्च करने पर हमें Q Industrial Park की ऑफिशियल वेबसाइट मिली, जहां से पता चला कि ये कंपनी पश्चिम बंगाल की है. वेबसाइट पर दिख रहा लोगो वायरल वीडियो के बोर्ड पर दिख रहे लोगो से मिल रहा था.

सिर्फ लोगो ही नहीं, वायरल वीडियो में दिख रहे बोर्ड पर लिखा नंबर अधूरा दिख रहा है. पर शुरुआती नंबर दोनों में 9874 देखे जा सकते हैं. इससे पुष्टि होती है कि ये Q Industrial Park का ही लोगो है.