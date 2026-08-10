फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में आए खतरनाक टर्बुलेंस का नहीं ये वीडियो

क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई हालिया घटना का नहीं बल्कि 8 साल पुरानी घटना का है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें NDTV की 22 अप्रैल 2018 की रिपोर्ट में यही वीडियो मिला.