शिवाजी की प्रतिमा पर चप्पल फेकती महिला को लेकर गलत सांप्रदायिक दावा वायरल

क्या ये सच है ? : छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर चप्पल फेके जाने की घटना सच है. पर इस घटना में आरोपी महिला मुस्लिम समुदाय से नहीं है. महिला का नाम अश्वनी दागड़े है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : सबसे पहले हमने घटना से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स सर्च कीं. हमें Lokmat Times पर 11 अगस्त 2026 की रिपोर्ट मिली. रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे के हड़पसर इलाके के ससाणेनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर एक महिला द्वारा चप्पल और पत्थर फेंकने की कोशिश की. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. हालांकि, चूंकि प्रतिमा के आसपास कांच लगा था, इसलिए चप्पल प्रतिमा को नहीं छू पाई. यही जानाकारी देती रिपोर्ट हमें Free Press पर भी मिली.