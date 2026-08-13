बांग्लादेश का वीडियो नेपाल में हुई सांप्रदायिक घटना का बताकर वायरल

न्यूज रिपोर्ट्स: यहां से अंदाजा लेकर इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च किए. हमारी सर्च में हमें इस घटना के बारे में बांग्लादेश की 04 जुलाई 2026 की यह न्यूज रिपोर्ट मिली. इस रिपोर्ट में लिखा था कि "ढाका के गुलिस्तान में जबरन वसूली और अवैध कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले के आरोप लगे हैं."