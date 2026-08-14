बाढ़ के बीच मस्जिद से अजान देते शख्स का ये वीडियो असली नहीं है

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो में आ रही अजान की आवाज से हमें ऐसा लगा कि ये वॉइसओवर अलग से जोड़ा गया है. इसके अलावा, वीडियो को बाढ़ का बताया जा रहा है, जबकि वीडियो में अजान की आवाज के अलावा आसपास की कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही.

हमने गूगल लेंस पर रिवर्स सर्च के जरिए चेक करना शुरू किया कि इस वीडियो को सबसे पहले कहां शेयर किया गया था. हमें Tik Tok पर शेयर किए गए एक पोस्ट में इस वीडियो थोड़ा और साफ वर्जन मिला. इस वीडियो के कैप्शन में साफ लिखा हुआ है कि ये AI से बना हुआ है.

चूंकि Tik Tok के इस्तेमाल पर भारत में प्रतिबंध है, हमने इस पोस्ट को सिर्फ फैक्ट-चेकिंग के मकसद से VPN के जरिए देखा.