Exclusive: UP SIR में पुरुषों से 15% ज्यादा महिलाओं के नाम कटे, ग्रामीण प्रभावित

जहां ग्रामीण सुरक्षित सीटों पर महिलाओं के नाम अधिक कटे हैं, वहीं शहरी प्रभाव वाली SC सीटों पर पुरुषों के नाम अधिक हटाए जाने का पैटर्न दिखता है.

आगरा कैंट (SC): यहां महिलाओं की तुलना में 8,562 अधिक पुरुष मतदाता सूची से हटाए गए. इसके विपरीत, आगरा की ही आगरा ग्रामीण (SC) सीट पर पुरुषों की तुलना में 1,629 अधिक महिलाओं के नाम कटे, जो शहर और ग्रामीण के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है.