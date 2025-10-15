बिहार SIR: 'नागरिकता' पर सीमांचल में सिर्फ 106 आपत्तियां, जिनमें 35 ने दिए प्रूफ

ऊपर जहां-जहां भी आपत्तियों का जिक्र किया गया है वह सभी फॉर्म-7 के जरिए वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए दर्ज कराई गई हैं.

चुनाव आयोग के फॉर्म-7 में नाम काटने की वजह बतानी होती है, लेकिन सीमांचल में दर्ज कुल आपत्तियों में से 9567 यानी 14% आपत्तियां तो ऐसी हैं जिनमें नाम काटने की वजह का जिक्र ही नहीं है. कहीं-कहीं तो नाम कटवाने वाले और किसका नाम काटना है उसका भी जिक्र नहीं है, सिर्फ 'undefined(Other)' लिखकर छोड़ दिया गया है.