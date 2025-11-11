'ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 2023 में अपडेट हुई', वोट चोरी के आरोप पर क्या पता चला?

"साल 2023 में सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आई थी, तभी अपडेशन हुआ था. उसी के बाद मतदाताओं की ओरिजनल फोटो की जगह ब्राजीलियन मॉडल की फोटो अपडेट हुई."

ये कहना है हरियाणा के सोनीपत में ईआरओ (इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) मनीष कुमार का. हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए वोटर लिस्ट में 22 जगहों पर ब्राजीलियन मॉडल की फोटो के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था. ये सभी 22 एपिक नंबर हरियाणा के सोनीपत जिले के मतदाताओं के हैं. द क्विंट ने पता लगाया कि जिन 22 एपिक नंबर्स पर ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी थी वो लोग कौन हैं? फोटो बदले जाने के बाद भी उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में कैसे वोट किया? चुनाव से जुड़े अधिकारी क्यों कह रहे हैं कि साल 2023 में ही ये सभी 22 फोटो अपडेट हुए?