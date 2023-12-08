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ACC U19 Asia Cup 2023 Schedule: Teams, Matches, Live Streaming, Telecast & More

ACC U19 Asia Cup 2023 Schedule: Check date, time, matches, venue, and other details
Saima Andrabi
Cricket
Published:

ACC U19 Asia Cup 2023 Schedule: Matches, Date, Time, Venue, Groups, Live Streaming, and Telecast.

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(Photo: The Quint)

<div class="paragraphs"><p>ACC U19 Asia Cup 2023 Schedule: Matches, Date, Time, Venue, Groups, Live Streaming, and Telecast.</p></div>
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The Asian Cricket Council (ACC) is all set to host the tenth edition of Under 19 Asia Cup that starts from today on Friday, 10 December 2023. Like the previous edition of ACC U19, the cricket tournament will take place in Dubai, UAE across three different venues, including Dubai International Cricket Stadium, ICC Academy Oval 1, and ICC Academy Oval 2.

A total of 8 teams will clash in the ACC Under 19 Asia Cup 2023 tournament to win the title. These teams are India, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh, UAE, Japan, and Nepal. All these teams have been categorized into two groups - Group A and Group B. 15 matches will be played in the ACC U19 Asia Cup 2023, and this includes the semi-final and final matches also.

Let us check out the ACC U19 Asia Cup 2023 schedule, teams, groups, matches, live streaming, telecast, and other important details below.

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When Will the U19 Asia Cup 2023 Start?

The ACC U19 Asia Cup 2023 will start from today on Friday, 10 December 2023.

When Will the U19 Asia Cup 2023 End?

The ACC U19 Asia Cup 2023 will end on Sunday, 17 December 2023.

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How Many Teams Will Play in the U19 Asia Cup 2023?

A total of 8 teams will play in the ACC U19 Asia Cup 2023 including India, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh, UAE, Japan, and Nepal.

How Many Groups are in U19 Asia Cup 2023?

There are two groups - Group A and Group B in the ACC Under 19 Asia Cup 2023.

Group A: India, Pakistan, Nepal, and Afghanistan.

Group B: UAE, Japan, Sri Lanka, and Bangladesh.

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How Many Matches Will be Played in U19 Asia Cup 2023?

A total of 15 matches will be played in the ACC U19 Asia Cup 2023. The final match will take place on Sunday, 17 December 2023.

Where Will be the U19 Asia Cup 2023 Matches Played?

All the ACC Under 19 Asia Cup 2023 matches will be played in Dubai across three venues including Dubai International Cricket Stadium, ICC Academy Oval 1, and ICC Academy Oval 2.

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Which Country Will Host the U19 Asia Cup 2023?

The ACC U19 Asia Cup 2023 will be hosted by UAE.

U19 Asia Cup 2023 Schedule

Here is the full schedule of ACC U19 Asia Cup 2023.

  • Friday, 8 December 2023 (11 am): India vs Afghanistan at ICC Academy Oval 1, Dubai.

  • Friday, 8 December 2023 (11 am): Pakistan vs Nepal at ICC Academy Oval 2, Dubai.

  • Saturday, 9 December 2023 (11 am): Bangladesh vs United Arab Emirates at ICC Academy Oval 1, Dubai.

  • Saturday, 9 December 2023 (11 am): Sri Lanka vs Japan at ICC Academy Oval 2, Dubai.

  • Sunday, 10 December 2023 (11 am): India vs Pakistan at ICC Academy Oval 1, Dubai.

  • Sunday, 10 December 2023 (11 am): Afghanistan vs Nepal at ICC Academy Oval 2, Dubai.

  • Monday, 11 December 2023 (11 am): Sri Lanka vs United Arab Emirates at ICC Academy Oval 1, Dubai.

  • Monday, 11 December 2023 (11 am): Bangladesh vs Japan at ICC Academy Oval 2, Dubai.

  • Tuesday, 12 December 2023 (11 am): Pakistan vs Afghanistan at ICC Academy Oval 1, Dubai.

  • Tuesday, 12 December 2023 (11 am): India vs Nepal at ICC Academy Oval 2, Dubai.

  • Wednesday, 13 December 2023 (11 am): Bangladesh vs Sri Lanka at ICC Academy Oval 1, Dubai.

  • Wednesday, 13 December 2023 (11 am): United Arab Emirates vs Japan at ICC Academy Oval 2, Dubai.

  • Friday, 15 December 2023 (11 am): Semi-Final 1 at Dubai International Cricket Stadium.

  • Friday, 15 December 2023 (11 am): Semi-Final 2 at ICC Academy Oval 1, Dubai.

  • Sunday, 17 December 2023 (11 am): Final at Dubai International Cricket Stadium.

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ACC U19 Asia Cup 2023 Schedule: Date, Time, Venue, Matches

DateTime (IST)MatchVenue
Friday, 8 December 202311:00 AMIndia vs Afghanistan ICC Academy Oval 1, Dubai
Friday, 8 December 202311:00 AMPakistan vs NepalICC Academy Oval 2, Dubai
Saturday, 9 December 202311:00 AMBangladesh vs United Arab Emirates ICC Academy Oval 1, Dubai
Saturday, 9 December 202311:00 AMSri Lanka vs JapanICC Academy Oval 2, Dubai
Sunday, 10 December 202311:00 AMIndia vs Pakistan ICC Academy Oval 1, Dubai
Sunday, 10 December 202311:00 AMAfghanistan vs Nepal ICC Academy Oval 2, Dubai
Monday, 11 December 202311:00 AMSri Lanka vs United Arab EmiratesICC Academy Oval 1, Dubai
Monday, 11 December 202311:00 AMBangladesh vs JapanICC Academy Oval 2, Dubai
Tuesday, 12 December 202311:00 AMPakistan vs AfghanistanICC Academy Oval 1, Dubai
Tuesday, 12 December 202311:00 AM India vs Nepal ICC Academy Oval 2, Dubai
Wednesday, 13 December11:00 AMBangladesh vs Sri Lanka ICC Academy Oval 1, Dubai
Wednesday, 13 December11:00 AMUnited Arab Emirates vs JapanICC Academy Oval 2, Dubai
Friday, 15 December 2023 11:00 AM Semi-Final 1Dubai International Cricket Stadium
Friday, 15 December 2023 11:00 AM Semi-Final 2ICC Academy Oval 1, Dubai
Sunday, 17 December 202311:00 AMFinalDubai International Cricket Stadium

When and Where To Watch the Live Streaming of ACC U19 Asia Cup 2023?

The Under 19 Asia Cup 2023 will be live streamed on the official YouTube channel of Asian Cricket Council. To check the live scores, please click here.

Where To Watch the Live Telecast of ACC U19 Asia Cup 2023 on TV?

The ACC U19 Asia Cup 2023 will not be live streamed on TV. Check this space regularly for the updates.

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U19 Asia Cup 2023 India Squad

U19 Asia Cup Squad of India includes Arshin Kulkarni, Adarsh Singh, Rudra Mayur Patel, Sachin Dhas, Priyanshu Moliya, Musheer Khan, Uday Saharan (C), Aravelly Avanish Rao (WK), Saumy Kumar Pandey (VC), Murugan Abhishek, Innesh Mahajan (WK), Dhanush Gowda, Aaradhya Shukla, Raj Limbani, and Naman Tiwari.

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