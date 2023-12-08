ACC U19 Asia Cup 2023 Schedule: Teams, Matches, Live Streaming, Telecast & More

ACC U19 Asia Cup 2023 Schedule: Matches, Date, Time, Venue, Groups, Live Streaming, and Telecast.
(Photo: The Quint)
The Asian Cricket Council (ACC) is all set to host the tenth edition of Under 19 Asia Cup that starts from today on Friday, 10 December 2023. Like the previous edition of ACC U19, the cricket tournament will take place in Dubai, UAE across three different venues, including Dubai International Cricket Stadium, ICC Academy Oval 1, and ICC Academy Oval 2.
A total of 8 teams will clash in the ACC Under 19 Asia Cup 2023 tournament to win the title. These teams are India, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh, UAE, Japan, and Nepal. All these teams have been categorized into two groups - Group A and Group B. 15 matches will be played in the ACC U19 Asia Cup 2023, and this includes the semi-final and final matches also.
Let us check out the ACC U19 Asia Cup 2023 schedule, teams, groups, matches, live streaming, telecast, and other important details below.
The ACC U19 Asia Cup 2023 will start from today on Friday, 10 December 2023.
The ACC U19 Asia Cup 2023 will end on Sunday, 17 December 2023.
A total of 8 teams will play in the ACC U19 Asia Cup 2023 including India, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh, UAE, Japan, and Nepal.
There are two groups - Group A and Group B in the ACC Under 19 Asia Cup 2023.
Group A: India, Pakistan, Nepal, and Afghanistan.
Group B: UAE, Japan, Sri Lanka, and Bangladesh.
A total of 15 matches will be played in the ACC U19 Asia Cup 2023. The final match will take place on Sunday, 17 December 2023.
All the ACC Under 19 Asia Cup 2023 matches will be played in Dubai across three venues including Dubai International Cricket Stadium, ICC Academy Oval 1, and ICC Academy Oval 2.
The ACC U19 Asia Cup 2023 will be hosted by UAE.
Here is the full schedule of ACC U19 Asia Cup 2023.
Friday, 8 December 2023 (11 am): India vs Afghanistan at ICC Academy Oval 1, Dubai.
Friday, 8 December 2023 (11 am): Pakistan vs Nepal at ICC Academy Oval 2, Dubai.
Saturday, 9 December 2023 (11 am): Bangladesh vs United Arab Emirates at ICC Academy Oval 1, Dubai.
Saturday, 9 December 2023 (11 am): Sri Lanka vs Japan at ICC Academy Oval 2, Dubai.
Sunday, 10 December 2023 (11 am): India vs Pakistan at ICC Academy Oval 1, Dubai.
Sunday, 10 December 2023 (11 am): Afghanistan vs Nepal at ICC Academy Oval 2, Dubai.
Monday, 11 December 2023 (11 am): Sri Lanka vs United Arab Emirates at ICC Academy Oval 1, Dubai.
Monday, 11 December 2023 (11 am): Bangladesh vs Japan at ICC Academy Oval 2, Dubai.
Tuesday, 12 December 2023 (11 am): Pakistan vs Afghanistan at ICC Academy Oval 1, Dubai.
Tuesday, 12 December 2023 (11 am): India vs Nepal at ICC Academy Oval 2, Dubai.
Wednesday, 13 December 2023 (11 am): Bangladesh vs Sri Lanka at ICC Academy Oval 1, Dubai.
Wednesday, 13 December 2023 (11 am): United Arab Emirates vs Japan at ICC Academy Oval 2, Dubai.
Friday, 15 December 2023 (11 am): Semi-Final 1 at Dubai International Cricket Stadium.
Friday, 15 December 2023 (11 am): Semi-Final 2 at ICC Academy Oval 1, Dubai.
Sunday, 17 December 2023 (11 am): Final at Dubai International Cricket Stadium.
|Date
|Time (IST)
|Match
|Venue
|Friday, 8 December 2023
|11:00 AM
|India vs Afghanistan
|ICC Academy Oval 1, Dubai
|Friday, 8 December 2023
|11:00 AM
|Pakistan vs Nepal
|ICC Academy Oval 2, Dubai
|Saturday, 9 December 2023
|11:00 AM
|Bangladesh vs United Arab Emirates
|ICC Academy Oval 1, Dubai
|Saturday, 9 December 2023
|11:00 AM
|Sri Lanka vs Japan
|ICC Academy Oval 2, Dubai
|Sunday, 10 December 2023
|11:00 AM
|India vs Pakistan
|ICC Academy Oval 1, Dubai
|Sunday, 10 December 2023
|11:00 AM
|Afghanistan vs Nepal
|ICC Academy Oval 2, Dubai
|Monday, 11 December 2023
|11:00 AM
|Sri Lanka vs United Arab Emirates
|ICC Academy Oval 1, Dubai
|Monday, 11 December 2023
|11:00 AM
|Bangladesh vs Japan
|ICC Academy Oval 2, Dubai
|Tuesday, 12 December 2023
|11:00 AM
|Pakistan vs Afghanistan
|ICC Academy Oval 1, Dubai
|Tuesday, 12 December 2023
|11:00 AM
|India vs Nepal
|ICC Academy Oval 2, Dubai
|Wednesday, 13 December
|11:00 AM
|Bangladesh vs Sri Lanka
|ICC Academy Oval 1, Dubai
|Wednesday, 13 December
|11:00 AM
|United Arab Emirates vs Japan
|ICC Academy Oval 2, Dubai
|Friday, 15 December 2023
|11:00 AM
|Semi-Final 1
|Dubai International Cricket Stadium
|Friday, 15 December 2023
|11:00 AM
|Semi-Final 2
|ICC Academy Oval 1, Dubai
|Sunday, 17 December 2023
|11:00 AM
|Final
|Dubai International Cricket Stadium
The Under 19 Asia Cup 2023 will be live streamed on the official YouTube channel of Asian Cricket Council. To check the live scores, please click here.
The ACC U19 Asia Cup 2023 will not be live streamed on TV. Check this space regularly for the updates.
U19 Asia Cup Squad of India includes Arshin Kulkarni, Adarsh Singh, Rudra Mayur Patel, Sachin Dhas, Priyanshu Moliya, Musheer Khan, Uday Saharan (C), Aravelly Avanish Rao (WK), Saumy Kumar Pandey (VC), Murugan Abhishek, Innesh Mahajan (WK), Dhanush Gowda, Aaradhya Shukla, Raj Limbani, and Naman Tiwari.
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