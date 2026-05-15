RECAP: चुनावों के बाद इस हफ्ते वायरल हुए भ्रामक दावों का सच

अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' की 6 जून 1967 की बताई जा रही एक कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल है. दावा किया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) ने 1967 में लोगों से सोने की खरीदी बंद करने की अपील की थी.

दावा क्या है ? : वायरल दावे में कहा गया है कि 6 जून 1967 को प्रधानमंत्री गांधी ने गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का हवाला देते हुए भारतीयों से सोने की खरीदी रोकने की अपील की थी, और इसे “राष्ट्रीय अनुशासन” बताया था. टाइम्स नाऊ समेत कई मीडिया संस्थानों और बीजेपी के कई नेताओं, जैसे कर्नाटक बीजेपी के प्रवक्ता विजय प्रकाश ने भी इस दावे को आगे बढ़ाया.