बिहार के शिक्षा मंत्री ने नहीं कहा 'लड़कियों को शिक्षा की क्या जरूरत?'

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने सबसे पहले तेजस्वी यादव की तरफ से शेयर किए गए वीडियो को सुना. वीडियो सुनने पर स्पष्ट हो रहा है कि ये एक बयान का अधूरा हिस्सा है. पर इस अधूरे हिस्से में भी शिक्षा मंत्री ने वो बात नहीं कही जिसका दावा किया जा रहा है. इस क्लिप में वो कहते दिख रहे हैं ''जरूरत क्या है एजिटेशन की? और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने की जब नारी शक्ति वंदन के लिए मोदी जी खड़े हैं?''