'खान सर', अभिजीत दीपके, RSS को लेकर वायरल हुए भ्रामक दावों का सच

ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. ऐसा माना जा रहा है कि युद्धविराम के बीच अब ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध खत्म हो जाएगा. इस युद्धविराम और समझौते को लेकर अलग-अलग तरह की खबरें आ रहीं हैं, इसी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी अलग-अलग तरह की खबरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रहीं है. इन खबरों के बीच सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी दावे और भ्रामक शेयर की जा रही हैं.

वेबकूफ के इस वीकली RECAP में हम आपको बताएंगे बीते हफ्ते वायरल हुए कुछ ऐसे ही भ्रामक दावों का सच.