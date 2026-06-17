'खान सर' को गिरफ्तार करने आए पुलिसकर्मियों की नहीं है ये तस्वीर

वायरल वीडियो की जानकारी: वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने बिहार के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार उमेश कुमार राय से संपर्क किया, जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर सुशांत यादव से इस वीडियो के बारे में जानकारी ली थी. सुशांत यादव ने वीडियो के बारे में बताया कि , "वो वीडियो तब का है जब हम पहली बार सर से मिले थे, सब इंस्पेक्टर बनने के बाद मिठाई देने गए थे, वहां एक सम्मान समारोह हुआ था. यह वीडियो तब का ही है. हम फोटो ले लिए थे और शेयर किए थे."

उन्होंने यह भी बताया कि, 'यह वीडियो उन्होंने 2024 में बनाया था लेकिन पोस्ट 2025 में किया था, उसी साल वह बिहार पुलिस में शामिल हुए थे.'