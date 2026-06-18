Roadies ऑडिशन में नजर आ रहे शख्स CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके नहीं है

स्पष्टीकरण: हमें टीवी शो होस्ट और 'Roadies' के जज रघु राम की पोस्ट की हुई एक रील मिली. रघु राम ने ही इस शख्स को ऑडिशन के दौरान बाहर निकाला था जिसका जिक्र असल दावे में किया गया था. इस रील में रघु राम ने साफ किया है कि, "हालिया दावे के उलट ऑडिशन क्लिप में दिखने वाला व्यक्ति अभिजीत दिपके नहीं है."