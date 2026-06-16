PM मोदी और अभिजीत दीपके के मुलाकात की यह तस्वीर असली नहीं एडिटेड हैं

NEET पेपर लीक मुद्दे को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' देश के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रही है. कॉकरोच जनता पार्टी के एक संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत लौटकर इन प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

दावा: इस बीच सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी और अभिजीत दीपके की तस्वीर शेयर की जा रही है, जिसमें दोनों को हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है.