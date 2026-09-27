BRICS समिट 2026 की बताकर वायरल यह तस्वीर असली नहीं AI है

सोशल मीडिया पर एक सेल्फी वायरल हो रही है जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ईरान के इब्राहिम रईसी दिखाई दे रहे हैं.

दावा: इस तस्वीर को शेयर करने वालों का दावा है कि यह 2026 के ब्रिक्स (BRICS) समिट के दौरान ली गई सेल्फी है, जो 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है.