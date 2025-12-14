भगवत गीता पढ़ रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये फोटो असली नहीं

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? :

“Putin Bhagavad Gita” जैसे कीवर्ड्स सर्च करने पर पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तव में पुतिन को भगवद गीता का रूसी भाषा में अनुवादित संस्करण भेंट किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेरीफाइड X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर भी इससे जुड़ी एक तस्वीर मौजूद है, जिसमें वे पुतिन को गीता भेंट करते दिख रहे हैं. हालांकि, उस तस्वीर में पुतिन गीता पढ़ते हुए नहीं दिखते.