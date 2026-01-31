UP SIR: बुजुर्गों के बाद 31-35 आयु वर्ग का सबसे बड़ा 'डिलीशन', विस्थापन बड़ी वजह

सर्वाधिक विलोपन (61+ साल): आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा नाम 61 साल से अधिक आयु वर्ग में काटे गए हैं. इस कैटेगरी में कुल 55,13,025 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. यह कुल डिलीशन का एक बड़ा हिस्सा है, जो स्वाभाविक माना जा सकता है क्योंकि मृत्यु दर का प्रभाव इस वर्ग पर सर्वाधिक दिखा.

कामकाजी वर्ग (31-40 साल) का संकट: बुजुर्ग मतदाताओं के बाद नाम कटने वालों में सबसे ज्यादा 31 से 40 साल के बीच के मतदाता हैं.