Exclusive: UP SIR में पुरुषों से 15% ज्यादा महिलाओं के नाम कटे, ग्रामीण प्रभावित

द क्विंट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सामने आया कि उत्तर प्रदेश के कुल 403 विधानसभा सीटों में से 357 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं के ज्यादा नाम कटे हैं.

शहरी और ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों के बीच वोटर डिलीशन (नाम हटाए जाने) का विपरीत पैटर्न दिखाई देता है. जहां ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के नाम बड़े पैमाने पर काटे गए हैं, वहीं शहरी इलाकों में पुरुषों के नाम अधिक संख्या में कटे हैं.