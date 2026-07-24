RECAP: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़े भ्रामक दावों का सच

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन अब भी जारी है. 20 जुलाई 2026 को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद छात्रों के इस प्रदर्शन में तेजी देखी गई है, इसके साथ ही छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को मुखर कर दिया है.

20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अलग-अलग तरह खबरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रहीं हैं, इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर अलग-अलग तरह के फर्जी दावें और झूठीं खबरें शेयर की जा रही हैं.

वेबकूफ के इस वीकली RECAP में हम आपको बताएंगे CJP प्रोटेस्ट को लेकर वायरल हुए भ्रामक दावों का सच.