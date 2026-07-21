जंतर-मंतर पहुंच कर CJP का समर्थन करने का यह वीडियो मेनका गांधी का नहीं है

यहां से अंदाजा लगाकर हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स इंटरनेट पर सर्च किए. हमारी सर्च में हमें OpIndia की यह रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो में नजर आ रही महिला को अभिजीत दीपके के साथ देखा जा सकता था.

इस रिपोर्ट में लिखा था कि, "पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की बहन अंबिका शुक्ला ने रविवार, 12 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के चल रहे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और समाज में दया और न्याय के लिए एक व्यापक आंदोलन के तौर पर इसका समर्थन किया."