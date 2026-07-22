जंतर-मंतर के हालिया प्रदर्शन का नहीं हाथ जोड़ते छात्रों को पीटती पुलिस का वीडियो

कांग्रेस के पोस्ट से हमें अंदाजा मिला कि वीडियो बिहार के BPSC परीक्षा के कथित तौर पर पेपर लीक होने के मामले से जुड़ा है. हमने आगे इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट्स सर्च कीं.

NDTV की 26 दिसंबर 2024 की रिपोर्ट में भी हमें इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट मिला. रिपोर्ट में बताया गया है कि बीपीएससी ने पटना के कुम्हरार इलाके में स्थित बापू परीक्षा केंद्र में आयोजित सीसीई की प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी थी, जहां 13 दिसंबर को उम्मीदवारों द्वारा किए गए हंगामे के बाद ड्यूटी पर मौजूद एक अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी.