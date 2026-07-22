संसद के बाहर प्रदर्शन करते बीजेपी नेताओं का ये वीडियो हालिया नहीं

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें NDA के सांसद, संसद भवन के बाहर नारेबाजी करते दिख रहे हैं.
दावा : सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हाल का बताकर शेयर किया जा रहा है.
क्या ये सच है ? : वीडियो 17 अप्रैल 2026 का है, जब एनडीए की महिला सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था. क्योंकि संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पारित नहीं हो सका. संविधान संधोधन का ये विधेयक महिलाओं को आरक्षण लागू करने और इसके साथ परिसीमन कराने के लिए लाया गया. लेकिन विधेयक पास करने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सकाविधेयक के पक्ष में 298 सांसदों ने वोट किया, जबकि 230 सांसद इसके विरोध में रहे.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें India Today की तरफ से शेयर किया गया एक वीडियो मिला. 17 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया ये वीडियो उसी नारेबाजी का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है. पर ये दूसरे एंगल से लिया गया है.
वीडियो के कैप्शन से स्पष्ट हुआ कि ये संसद में महिलाओं के आरक्षण को लेकर लाए गए विधेयक के पास न हो पाने के दौरान का है.
MINT की 17 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट भी हमें मिली, जिसमें NDA सांसदों के इस प्रदर्शन के बारे में बताया गया है. रिपोर्ट में जो फोटो इस्तेमाल की गई है, इसमें वही नेता देखे जा सकते हैं जो वायरल वीडियो में हैं.
निष्कर्ष : संसद के बाहर प्रदर्शन करते बीजेपी सांसदों का वीडियो अप्रैल 2026 का है, हाल का नहीं.
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