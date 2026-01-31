UP SIR: बुजुर्गों के बाद 31-35 आयु वर्ग का सबसे बड़ा 'डिलीशन', विस्थापन बड़ी वजह

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Politics Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019UP SIR: बुजुर्गों के बाद 31-35 आयु वर्ग का सबसे बड़ा 'डिलीशन', विस्थापन बड़ी वजह

उत्तर प्रदेश SIR- ड्राफ्ट लिस्ट से 1,34,13,844 पुरुष और 1,54,55,288 महिलाओं को बाहर किया गया है.

विकास कुमार
राजनीति
Published:
<div class="paragraphs"><p>उत्तर प्रदेश SIR- उम्रवार मतदाता सूची से नाम कटने का पूरा विश्लेषण</p></div>
उत्तर प्रदेश SIR- उम्रवार मतदाता सूची से नाम कटने का पूरा विश्लेषण

द क्विंट

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है. वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से 2.89 करोड़ नाम बाहर कर दिए गए हैं. द क्विंट ने आंकड़ों का विश्लेषण किया तो पता चला कि नाम कटने वालों में सबसे ज्यादा 61 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जिनमें से मृत्यु की वजह से सबसे ज्यादा नाम कटे हैं. दूसरे नंबर पर 31 से 35 साल के मतदाता हैं. इस उम्र के लोगों के सबसे ज्यादा नाम स्थायी रूप से विस्थापित होने की वजह से कटे हैं. आगे उत्तर प्रदेश में हुए डिलीशन का उम्र के हिसाब से पूरा विश्लेषण बताते हैं.

बुजुर्गों के बाद 31-40 साल के युवाओं के सबसे ज्यादा नाम कटे

मतदाता सूची से हटाए गए नामों को अगर उम्र के हिसाब से देखें तो स्थिति बेहद स्पष्ट हो जाती है. कुल 2.88 करोड़ डिलीशन में हर आयु वर्ग प्रभावित हुआ है, लेकिन 60 वर्ष से ऊपर और 30 से 40 वर्ष के बीच के आंकड़े विशेष ध्यान देने योग्य हैं.

सर्वाधिक विलोपन (61+ साल): आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा नाम 61 साल से अधिक आयु वर्ग में काटे गए हैं. इस कैटेगरी में कुल 55,13,025 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. यह कुल डिलीशन का एक बड़ा हिस्सा है, जो स्वाभाविक माना जा सकता है क्योंकि मृत्यु दर का प्रभाव इस वर्ग पर सर्वाधिक दिखा.

कामकाजी वर्ग (31-40 साल) का संकट: बुजुर्ग मतदाताओं के बाद नाम कटने वालों में सबसे ज्यादा 31 से 40 साल के बीच के मतदाता हैं.

  • 31-35 आयु वर्ग में 41,36,431 नाम कटे हैं

  • 36-40 आयु वर्ग में 37,20,010 नाम कटे हैं.

31-35 साल के युवाओं में सबसे ज्यादा विस्थापन

SIR में 31-35 उम्र के लोगों के नाम कटने की वजहों का विश्लेषण करने पर पता चला कि सबसे ज्यादा डिलीशन विस्थापन की वजह से हुआ.

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के दौरान विस्थापन की वजह से कुल 1,29,76119 नाम काटे गए. इन नामों में सबसे ज्यादा 31 से 35 साल के मतदाता हैं, जिनकी संख्या 21,64389 है.
