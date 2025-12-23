मुरादाबाद SIR: 1 लाख वोटर अनट्रेसेबल, कट सकते हैं 3.72 लाख मतदाताओं के नाम

मुरादाबाद (ग्रामीण) सीट पर सबसे ज्यादा वोटर्स हटाए जा सकते हैं. यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा है. 1993 के बाद से बीजेपी ने यहां कभी चुनाव नहीं जीता. 2007 से एसपी लगातार जीतती आई है. 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी के हाजी नासिर कुरैशी ने बीजेपी के कृष्णकांत मिश्रा को 56,820 वोटों से हराया था. यहां 90,988 नाम कट सकते हैं.

डिलीशन के मामले में दूसरे नंबर पर मुरादाबाद (नगर) सीट है. पिछले चुनाव में यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी. बीजेपी के रितेश कुमार गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद यूसुफ अंसारी को महज 782 वोटों से हराया था.

कुंदरकी और बिलारी जैसी अपेक्षाकृत छोटी सीटों में भी 40 हजार से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए जा सकते हैं, जो चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं.