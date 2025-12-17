बिहार चुनाव से पहले महिला रोजगार योजना के 10000₹, पुरुषों के खाते में कैसे गए?

advertisement
"दिवाली से पहले मेरे खाते में 10 हजार रुपए आए थे, त्योहार का समय था तो खर्च किए. हम दिव्यांग हैं. हमें दिव्यांग कोटा से 1100 रुपए सरकार देती है, तो हमको लगा कि सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को 10 हजार रुपए दे रही है वैसे ही हम दिव्यांग लोगों को भी 10 हजार रुपए दे रही है. लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है कि वो पैसा वापस करो. हम गरीब आदमी है, कहां से पैसा वापस करेंगे?
बिहार के दरभंगा के जाले विधानसभा के रहने वाले बलराम साहनी उन लोगों में से हैं, जिनके खाते में बिहार चुनाव से ठीक पहले महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाला 10 हजार रुपए आया था. ये पैसे महिलाओं की बजाय पुरुषों को बैंक अकाउंट में ट्रांस्फर हुए थे. अब चुनाव बाद पैसा ट्रांस्फर में गड़बड़ी सामने आई है, जिसे देखते हुए पुरुष लाभार्थियों से पैसा वापस मांगा जा रहा है.
दरभंगा में करीब 10-12 लोगों को बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहार जीविका के माध्यम से नोटिस मिला है. जाले प्रखंड के जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक के हस्ताक्षर से लिखे इस पत्र में लिखा है, "आपको यह सूचित करना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रदान किया जाना निर्धारित है. परंतु तकनीकी त्रुटि के कारण इस योजना की राशि ₹10,000/- (दस हजार रुपये) आपके खाते में भी अंतरित हो गई है. अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया प्राप्त राशि ₹10,000/- (दस हजार रूपए मात्र) निम्नलिखित खाता विवरण में यथाशीघ्र जमा करने की कृपा करें."
जिन लोगों को नोटिस मिला है उनमें से कई लोगों से द क्विंट ने संपर्क किया. जाले के रहने वाले नगेंद्र राम कहते हैं,
बलराम साहनी कहते हैं कि हमको अब डाकिया के जरिए नोटिस आया है. हम क्या करें. सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारा पैसा माफ कर दे.
द क्विंट ने जाले के अहियारी के रहने वाले 3 ऐसे पुरुषों से बात की जिनके खाते में पैसे आए हैं. ये तीनों ही दिव्यांग हैं और आर्थिक रूप से गरीब परिवार से आते हैं.
जब इस मामले पर द क्विंट ने जिला समन्वयक जीविका, ऋचा गार्गी से संपर्क किया तो उन्होंने इस बात को माना कि मानवीय भूल के कारण पुरुषों के खाते में महिला रोजगार योजना का पैसा चला गया था.
ऋचा गार्गी कहती हैं,
बीपीएम ऋचा गार्गी कहती हैं कि शायद 9-10 पुरुषों के अकाउंट में पैसे गलत ट्रांस्फर हुए थे, जिनमें से 7 लोगों से पैसे रिकवर हो चुके हैं.
ऋचा गार्गी कहती हैं कि अगर नीयत गलत रहता या पैसे रिकवर नहीं किए जाते तो सवाल उठता. इंदिरा आवास योजना या पीएम आवास योजना इन सब में भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है. सरकार का पैसा है, इधर उधर होना नहीं है. 50-50 पैसे का हिसाब किताब है.
ऋचा गार्गी कहती हैं कि दरभंगा में 5 लाख 64 हजार लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया तो अगर इसमें से 5-10 का ऐसा केस आ गया है तो वो जीरो प्वाइंट में आंकड़ा आता है, ऐसे में इस तरह से मामले को तूल नहीं देना चाहिए. गलतियां किसी से भी हो जाती हैं, अगर गलती जानबूझकर हो तो वो परेशानी की बात है.
इस मामले को लेकर आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर चुनाव से पहले वोटरों को रिश्वत देने का आरोप लगाया है. आरजेडी ने लिखा है, "बिहार में एनडीए नेताओं और एनडीए के अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे. बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं की बजाय 10,000 रुपए पुरुषों के खाते में भेज दिए."
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत, 75 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 10,000 रुपये स्थानांतरित किए गए ताकि वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें. फिर 3 अक्टूबर को, 10,000 रुपये की दूसरी किस्त 25 लाख महिलाओं के खातों में सीधे ट्रांस्फर की गई. फिर 7 अक्टूबर को, 21 लाख महिलाओं को एक और किस्त भेजी गई; और फिर 17 और 24 अक्टूबर को भी यही प्रक्रिया दोहराई गई.
वहीं अगर अबतक की बात करें तो 28 नवंबर तक ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत 1 करोड़ 56 लाख जीविका दीदियों के खातों में कुल ₹15,600 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है.