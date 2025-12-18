हिजाब खींचना, माथे पर गमला रखना... नीतीश कुमार जो कर रहे वो सामान्य नहीं है

चार दिन पहले मधुबनी में एक कार्यक्रम में पहुंचे जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से जब मीडिया ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि विपक्षी दुष्प्रचार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं. जबकि ये पूरी तरह गलत है. चुनाव में सीएम ने दो दिन में 650 किलोमीटर की सड़क यात्रा की. इस बात ने साबित कर दिया कि सीएम विरोधी दल के नेता से ज्यादा फिट हैं.

जानकारों का मानना है कि नीतीश की तबीयत को लेकर जेडीयू नेतृत्व को अपने शुतुरमुर्गी व्यवहार से बचना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए नीतीश कुमार उस हालत में नहीं हैं कि अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत कर सकें.

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (मुंबई) में सामाजिक कार्य के प्रोफेसर रहे पुष्पेंद्र ने द क्विंट से कहा, “नीतीश कुमार की कुछ हरकतों के चलते ही उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, मगर जेडीयू की तरफ से लगातार इससे इनकार किया किया जा रहा है, वहीं, नीतीश कुमार अपनी हरकतों के कारण हंसी का पात्र बन रहे हैं. ऐसे में उचित ये है कि उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए एक मेडिकल टीम बने और जांच के बाद एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए, ताकि अफवाहों पर विराम लग सके.”