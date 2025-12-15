धर्म पूछकर पीटा... बिहार में 'मॉब लिंचिंग',मौत से पहले अतहर ने बताया क्या हुआ था

डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में विचलित करने वाले संदर्भ हैं. दर्शक अपने विवेक का उपयोग करें.

बिहार के नवादा जिले में कथित मॉब लिंचिंग (Mob lynching) का मामला सामने आया है. रोह थाने के भट्टा गांव में 5 दिसंबर को हुई हिंसा में गंभीर रूप से घायल मोहम्मद अतहर हुसैन की इलाज के दौरान 12 दिसंबर की रात बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मौत हो गई.

मृतक ने मौत से पहले 7 दिसंबर को नवादा सदर अस्पताल में कैमरे पर बयान दर्ज कराया था. अपने बयान में अतहर ने आरोप लगाया कि 4–5 लोगों ने उन्हें घेरकर पीटा, एक कमरे में ले जाकर कपड़े उतारकर उनकी धार्मिक पहचान जांची और इसके बाद गरम लोहे की रॉड, लाठी-डंडों और ईंट से बेरहमी से हमला किया.