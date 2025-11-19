बिहार: संस्कृत शिक्षा का चौंकाने वाला सच, कॉलेज में बकरियां बंधी,स्कूल बने खंडहर

स्कूल के गेट से अंदर जाते ही दिखता है—टूटी छतें, गिरी दीवारें और बरामदे में बंधी बकरियां. कभी जहां मंत्रोच्चार की आवाज गूंजती होगी, वहां अब सन्नाटा और सीलन की बदबू फैली है.

स्कूल की पुरानी इमारत पूरी तरह खंडहर बन चुकी है. दीवारों से ईंटें झड़ रही हैं और परिसर में घास-झाड़ियां ने कब्जा कर लिया है.

पास में ही बाबा साहेब राम संस्कृत कॉलेज है, जिसके कॉमन रूम पर ताला लटक रहा है. कॉमन रूम के बाहर कुछ बकरियां बंधी हैं—जिन्हें देखकर साफ लगता है कि यह अब शिक्षा का नहीं, पशुओं का ठिकाना बन चुका है.

कॉलेज की लाइब्रेरी बेडरूम है. पुरानी संस्कृत की किताबें मकड़ी के जालों और धूल की मोटी परतों में दब चुकी हैं. वहीं रहने वाले केयरटेकर राजकुमार मंडल बताते हैं,