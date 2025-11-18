नीतीश कुमार की आलोचना करते सम्राट चौधरी का ये वीडियो पुराना है

बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं.

वीडियो में क्या है ? : वीडियो में सम्राट चौधरी कहते दिख रहे हैं "नीतीश कुमार जी ने सभी जेडीयू कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया है. हर जेडीयू कार्यकर्ता ये जानता है कि नीतीश कुमार 2025 में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे."