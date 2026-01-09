ईरान में सरकार के समर्थन में निकाली गई रैली का नहीं है यह वीडियो

ईरान में 28 दिसंबर 2025 को रियाल की गिरती कीमत और बढ़ती महंगाई को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए हैं. सभी 31 प्रांतों में प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें तेहरान और दूसरे शहरों में बड़ी सभाएं हुई हैं. यह प्रदर्शन बारहवें दिन में पहुंच गए हैं और इसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई है और हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं.
दावा: इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह ईरान में सरकार के समर्थन में एक बड़ी रैली का वीडियो है, जिसमें हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो ईरान की सरकार के समर्थन में जुटी रैली का नहीं है.
ये वीडियो जनवरी 2020 का हैं और ईरान के अहवाज में जनरल कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा का है. सुलेमानी की 03 जनवरी 2020 को बगदाद में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में मौत हो गई थी.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें एक न्यूज वेबसाइट की इस X पोस्ट में यह वीडियो मिला जिसे 05 जनवरी 2020 को अपलोड किया गया था.
इस वीडियो की जानकारी देते में पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए."
ईरान में हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शन दिसंबर 2025 में शुरू हुए है जिससे यह साफ हुआ कि यह वीडियो उससे पहले से इंटरनेट पर मौजूद है.
इसके सिवा हमारी सर्च में हमें BBC और Los Angeles Times की यह रिपोर्ट मिलीं जिसमें वायरल वीडियो से सम्बंधित दृश्य थे और इन रिपोर्ट्स में इन सभी दृश्यों को ईरानी मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाज़े (अंतिम यात्रा ) का बताया गया था.
निष्कर्ष: ईरान में हाल ही में सरकार के विरोध और समर्थन में प्रदर्शन हुए है लेकिन वायरल वीडियो पुराना है और इसका इन प्रदर्शनों से कोई संबंध नहीं है.
