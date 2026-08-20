ScamGuard: QR कोड स्कैन करने के बाद UPI रजिस्ट्रेशन कर कैसे हो रहा स्कैम ?

UPI Scam - यह शब्द सुनते ही आपको समझ आ जाएगा कि हम UPI से होने वाले स्कैम की बात करेंगे, जिनमें किसी अंजान QR स्कैनर या लिंक की मदद से आपके साथ स्कैम हो सकता है. आपका अंदाजा कुछ हद तक सही भी है. लेकिन स्कैमर्स ने UPI स्कैनर की मदद से Scam करने की ऐसी नई तरकीब ढूंढ निकाली है जिसका आपको बिलकुल भी अंदाजा नहीं होगा.

यह Scam खास तौर से एंड्राइड यूजर्स को टारगेट करता है और उनकी सहमति के बिना उनके बैंक खातों को किसी अंजान डिवाइस से जोड़ देता है. सोशल मीडिया साईट X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पत्रकार ने अपनी बहन का अनुभव शेयर कर बताया कि अच्छी खासी सावधानी बरतने के बावजूद, स्कैमर्स ने इस स्कैम के जरिए उनको निशाना बनाने की कोशिश की.