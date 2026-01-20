मोहन भागवत की बेटी की मुस्लिम युवक से शादी होने का दावा गलत है

डिंपल आहूजा के RSS प्रमुख मोहन भागवत की बेटी होने या किसी अन्य तरह से रिश्ते होने के कोई सबूत नहीं है, सार्वजानिक जीवन में मोहन भागवत के शादीशुदा होने की कोई पुष्टि नहीं है और ना ही उनकी कोई बेटी होने की जानकारी है.

हमें मोहन भागवत का 2025 का एक बयान मिला, जिसमें उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप और बच्चों की संख्या पर बयान देते हुए स्वीकारा था कि वो खुद शादीशुदा नहीं हैं. जो भी बातें वो इन विषयों पर कह रहे हैं वो उन्होंने सुनी हैं, जिस आधार पर कह रहे हैं.