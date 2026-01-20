ADVERTISEMENTREMOVE AD

मोहन भागवत की बेटी की मुस्लिम युवक से शादी होने का दावा गलत है

वायरल पोस्ट में नजर आ रही लड़की मोहन भागवत की बेटी नहीं है.

सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि "यह RSS प्रमुख मोहन भागवत की बेटी रवीना शर्मा है जो किसी मुस्लिम व्यक्ति को दिल दें बैठी हैं."

इस पोस्ट को शेयर कर यह भी दावा किया जा रहा है कि, "रवीना शर्मा रशिया से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी तो वही पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे केरल के रईस खांन से इनका अटूट रिश्ता बन गया है."

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • वायरल पोस्ट में नजर आ रही युवती मोहन भागवत की बेटी नहीं है.

  • वायरल पोस्ट में नजर आ रही युवती का नाम डिंपल आहूजा है, जो एक Skincare कंसलटेंट और इन्फ्लुएंसर है.

  • वायरल पोस्ट में किए गए शादी के दावों की भी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है.

  • सार्वजानिक जीवन में मोहन भागवत के शादीशुदा होने की कोई पुष्टि नहीं है और ना ही उनकी कोई बेटी होने की जानकारी है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमें डिंपल आहूजा नाम का यह इंस्टाग्राम अकाउंट मिला जो वायरल पोस्ट में नजर आ रही महिला का था.

  • इस अकाउंट पर मौजूद डिंपल आहूजा के कुछ पोस्ट वायरल तस्वीर से मेल खा रहे था जिससे यह पुष्टि हो रही थी कि वायरल पोस्ट में वही हैं.

  • डिंपल आहूजा पेशे से एक Skincare एक्पर्ट हैं और इंस्टाग्राम पर इसी तरह के वीडियो बनाती हैं. उनके इंस्टग्राम पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं.

  • डिंपल आहूजा के वायरल वीडियो अलग-अलग पेज पर अलग-अलग दावों से मौजूद हैं, जिन्हें आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं, वायरल पोस्ट इन्हीं में किसी वीडियो के स्क्रीनशॉट की मदद से बनाई गई है.

डिंपल आहूजा के RSS प्रमुख मोहन भागवत की बेटी होने या किसी अन्य तरह से रिश्ते होने के कोई सबूत नहीं है, सार्वजानिक जीवन में मोहन भागवत के शादीशुदा होने की कोई पुष्टि नहीं है और ना ही उनकी कोई बेटी होने की जानकारी है.

हमें मोहन भागवत का 2025 का एक बयान मिला, जिसमें उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप और बच्चों की संख्या पर बयान देते हुए स्वीकारा था कि वो खुद शादीशुदा नहीं हैं. जो भी बातें वो इन विषयों पर कह रहे हैं वो उन्होंने सुनी हैं, जिस आधार पर कह रहे हैं.

निष्कर्ष: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बेटी की शादी मुस्लिम युवक से होने के दावे गलत है, वायरल पोस्ट में नजर आ रही महिला मोहन भागवत की बेटी भी नहीं हैं.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  RSS   Mohan Bhagwat   Fake News 

