मोहन भागवत की पोती के मुस्लिम परिवार में शादी के भ्रामक दावों का सच

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत टोपी पहने हुए कुछ लोगों के साथ बैठे हैं. वह कुछ अन्य मुस्लिम लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और उन्हें तस्बीह/जाप माला दे रहे हैं.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि मोहन भागवत अपनी पोती के ससुराल वालों से मिल रहे हैं और उनकी पोती ने एक मुस्लिम युवक से शादी की है.