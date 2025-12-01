राजस्थान में हुए प्रदर्शन का वीडियो पटना के गांधी मैदान का बताकर वायरल

पुलिस से बातचीत: हमने इन वीडियो को बिहार पुलिस को भेजकर इस घटना की पुष्टि की, पटना के गांधीनगर मैदान थाने के SHO अखिलेश कुमार मिश्रा ने वेबकूफ से इस बात की पुष्टि कि की यह वीडियो पटना के नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, "मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं, गांधीनगर मैदान या पटना में इस तरह के कोई घटना नहीं हुई है, चुनाव के बाद से सब शांतिपूर्ण है, यह दावे गलत और भ्रामक है."

हमने राजस्थान के पाली थाना क्षेत्र के SP से भी इस वीडियो के बारे में जानकारी ली है, उनका जवाब आने पर उसे स्टोरी में अपडेट किया जाएगा.