राहुल गांधी ने महात्मा गांधी और मदरसे को लेकर यह बयान नहीं दिया है

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखाओं से निकलने वाले लोग महात्मा गांधी को नहीं समझ सकते और उन्हें सही मायने में समझने के लिए मदरसे में पढ़ाई करनी होगी.