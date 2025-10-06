ADVERTISEMENTREMOVE AD

मलिक्कार्जुन खरगे ने नहीं कहा 'राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बनेंगे'

मलिक्कार्जुन खरगे ने राहुल गांधी के कभी प्रधानमंत्री ना बनने की बात नहीं बोली है.

फैजान अहमद
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिक्कार्जुन खरगे को भाषण देते हुए सुना जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि मलिक्कार्जुन खरगे ने कहा है कि 'राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि उनकी आदत है अगर आकाश में चील उड़ती है तो यह कहते हैं भैंस उड़ रही है.'

(ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं.)

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • वायरल वीडियो सही नहीं है बल्कि इसमें कांट-छांट की गई है.

  • मलिक्कार्जुन खरगे ने राहुल गांधी के कभी प्रधानमंत्री ना बनने की बात नहीं बोली है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.

  • हमारी सर्च में हमें पता लगा कि वायरल क्लिप मलिक्कार्जुन खरगे के रायपुर, छत्तीसगढ़ में की गई जय किसान, जय जवान, जय संविधान की बैठक का है.

  • यहां से अंदाजा लगाकर हमने कांग्रेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो की तलाश की और हमें यहां यह वीडियो मिल गया.

वायरल क्लिप में इस्तेमाल किया गया हिस्सा इस वीडियो के 01:04:00 मिनट से शुरू होकर 01:07:10 मिनट पर खत्म होता है.

असल वीडियो में क्या कह रहे हैं खरगे ? इस वीडियो को 01:04:00 मिनट से 01:07:10 मिनट तक सुनने पर पता चलता है कि मलिक्कार्जुन खरगे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि,

"हमारे चीफ मिनिस्टर से लेकर दूसरे मिनिस्टरों को भी अभी भी सताने का काम चल रहा है. इसका मतलब यह है कि ये लोग अगर कमजोर हो गए तो कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी छत्तीसगढ़ में. अगर छत्तीसगढ़ में कमजोर हो गई तो दिल्ली में भी यह कमजोर हो जाएगी. अगर कमजोर होगी तो राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे... यह उनकी मंशा थी, लेकिन आप डालो, कितने ईडी के केस डालते हैं डालो."
मलिक्कार्जुन खरगे

इसके बाद नेशनल हेराल्ड पेपर पर चल रहे ईडी केस का जिक्र करते हुए मलिक्कार्जुन खरगे कहते हैं, "उस पेपर को रिवाइव करने के लिए और चलाने के लिए जब सोनिया गांधी जी ने कोशिश की तो उनको भी आज ईडी केस में डालकर कोर्ट में उसका केस चल रहा है रोज. क्या है? कहां निकला? कौन से पैसे मिले ? अरे कांग्रेस को हमेशा ये लोग बदनाम करते हैं. अगर वो इनकी आदत है. अगर आकाश में चील उड़ती है तो यह कहते हैं भैंस उड़ रही है... ये इनकी आदत है और डराने की कोशिश करते हैं."

  • कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर मलिक्कार्जुन खरगे के इस भाषण की लिखित कॉपी में भी यह देखा जा सकता है कि उन्होंने राहुल गांधी के कभी प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कही है.

  • वीडियो को सुनने और भाषण के ट्रांस्क्रिप्शन को पढ़ने पर यह साफ हो जाता है कि वायरल वडियो में असल वीडियो के दो अलग-अलग हिस्सों को मिलाकर यह भ्रामक क्लिप बनाई गई है.

निष्कर्ष: मलिक्कार्जुन खरगे के एडिटेड वीडियो को इस भ्रामक दावे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि 'राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन सकते हैं'.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

