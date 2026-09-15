सामान्य वर्ग के आरक्षण पर बोलते PM मोदी का यह वीडियो हालिया नहीं पुराना है

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें कई ऐसी न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं (यहां और यहां) जिनमें पीएम मोदी के इस वीडियो को 2024 के लोकसभा चुनाव के समय का बताया गया था.

इन रिपोर्ट्स में लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो 24 मई 2024 को शिमला में जनसभा को संबोधित करने का है.

यहां से अंदाजा लगाकर हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड सर्च किए जिसमें हमें पीएम मोदी के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट पर तकरीबन 34 मिनट का यह पूरा वीडियो मिला.

पूरे वीडियो को सुनने पर हमने पाया कि वायरल क्लिप वाला बयान 19:17 मिनट से सुना जा सकता है.

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी को सामान्य वर्ग की कोई परवाह ही नहीं थी. इसके बाद वह कहते हैं कि, "मोदी ने आकर समान्य वर्ग के गरीब बच्चों को 10 परसेंट आरक्षण दिया और इस देश में इसे लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ."