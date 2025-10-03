UNSC में पाकिस्तान को परमानेंट मेम्बरशिप मिलने का वायरल दावा झूठा

सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'पाकिस्तान को UNSC (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) में पाकिस्तान को परमानेंट मेम्बरशिप मिल गई है.'

वीडियो में क्या कह रहा है युवक: वीडियो में युवक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, "UNSC में पाकिस्तान को परमानेंट प्रेसीडेंसी मिल गई है और 182 देशों ने पाकिस्तान को UNSC का स्थाई मेंबर बनाने के लिए समर्थन किया है."