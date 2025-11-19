लालू प्रसाद के पक्ष में बोलते नीतीश कुमार का यह वीडियो हालिया नहीं पुराना

वीडियो में क्या कह रहे हैं नीतीश ?: एक पत्रकार नीतीश कुमार से सवाल पूछता है कि ''CBI लालू यादव की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है''. इसके जवाब में नीतीश कुमार कहते हैं कि “वो तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है. वो तो जानबूझ करके न तंग करता है. देखते नहीं है कि जो सेंटर में आजकल हैं सबको तंग ही न कर रहे हैं जी. किसी को छोड़ रहा है सबको तंग कर रहा है”.