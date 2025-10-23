चिन्मयानंद और धाकड़ के साथ वायरल मैथली ठाकुर की यह तस्वीर एडिटेड है

बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है. ऐसे में सोशल मीडिया पर बिहार चुनावों को लेकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक दावे भी बढ़ गए हैं. ऐसे में हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर चुनाव लड़ रही सिंगर मैथली ठाकुर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दावा: इस तस्वीर को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि मैथली ठाकुर के समर्थन में चिन्मयानंद स्वामी और मनोहर लाल धाकड़ भी आ गए हैं और यह उनकी तस्वीर है.