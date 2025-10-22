ADVERTISEMENTREMOVE AD

रेखा गुप्ता का यह वीडियो पीएम मोदी नहीं, RJD पर बोले गए हमले का है

सीएम रेखा गुप्ता ने यह बयान पीएम मोदी को लेकर नहीं बल्कि RJD को लेकर दिया है.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी राजनैतिक पार्टियां चुनावों को लेकर प्रचार-प्रसार में लग जुट गईं हैं. इस बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे, बिहार की बागडोर मजबूत हाथों में देनी है."

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी पर यह टिपण्णी की है.

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • सीएम रेखा गुप्ता ने यह बयान पीएम मोदी को लेकर नहीं बल्कि आरजेडी को लेकर दिया है.

  • रेखा गुप्ता का यह बयान तेज प्रताप यादव के आरजेडी और लालू परिवार से अलग होने पर तंज है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें 15 अक्तूबर 2025 को ANI Bharat का यह वीडियो मिला जो वायरल वीडियो से मेल खा रहा था.

  • इस वीडियो को पूरा देखने पर हमने पाया कि वायरल क्लिप का इससे इस वीडियो में 37:06 मिनट पर सुना जा सकता है.

  • यह बयान देने से ठीक पहले सीएम रेखा गुप्ता को पीएम मोदी और नीतीश कुमार की तारीफ करते और बिहार में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बताते हुए सुना जा सकता है.

  • अपने भाषण के दौरान 16:38 मिनट पर उन्होंने यह भी कहा, "लालटेन का केरोसिन अब खत्म हो गया है. उसमें रोशनी नहीं है अब LED लाइटों का जमाना है." इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी यह टिप्पणी आरजेडी के लिए थी ना की पीएम मोदी के लिए.

कुछ लोकल न्यूज रिपोर्ट्स में भी इस बात की पुष्टि की गई थी कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आरजेडी को लेकर यह हमला बोला है.

  • मई 2025 में RJD नेता तेज प्रताप यादव को एक महिला को अपनी प्रेमिका बताने वाले एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और उनके परिवार से उन्हें निष्कासित कर दिया था.

  • रेखा गुप्ता इसी घटनाक्रम का जिक्र कर आरजेडी पर हमला बोल रहीं थीं.

न्यूज रिपोर्ट्स: हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च की मदद से इस घटना से संबंधित न्यूज रिपोर्ट्स ढूंढी लेकिन हमें कोई भी विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इस घटना की पुष्टि की गई हो. जाहिर है अगर दिल्ली की सीएम ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा कुछ बयान दिया होता तो इसे लेकर खबर जरूर की गई होती.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

Topics:  RJD   PM Modi   Rekha Gupta

Topics:  RJD   PM Modi   Rekha Gupta 

