बिहार में 'वोट चोरी' पर बोलते खान सर की यह वीडियो असली नहीं एडिटेड है

यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसमें डीपफेक की मदद से ऑडियो जोड़ी गई है.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ‘खान सर’ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जिसमें उन्हें बिहार में 'वोट चोरी' होने के आरोप लगाते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में क्या कह रहे हैं खान सर ? वीडियो में वह तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए कहते हैं, ” हम तो RJD को वोट दिया पर हमें ये नहीं पता था कि इतनी सीट से हार जायेगा. हमें तो राहुल गांधी की बात पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन हमें भी लग रहा है कि वोट चोरी हुआ है और जल्द ही तेजस्वी को हाई कोर्ट में जाकर बातें करना चाहिए."

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं

  • यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसमें AI की मदद से ऑडियो जोड़ी गई है.

  • खान सर ने बिहार चुनावों को लेकर वोट चोरी की बात नहीं कही है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें इसकी ऑडियो में कुछ गड़बड़ियां नजर आईं जैसे आवाज का उपर-नीचे होना, ऑडियो का लिप मूवमेंट के साथ सिंक ना होना. इन गड़बड़ियों से साफ पता चलता है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है.

  • इसके सिवा हमने देखा कि वायरल वीडियो पर ‘जी झारखंड-बिहार’ का वॉटरमार्क लगा हुआ था. वीडियो पर रिवर्स इमेज सर्च इस्तेमाल करने पर हमें Zee Jharkhand-Bihar का 31 जुलाई 2024 को अपलोड किया गया ओरिजिनल वीडियो मिला, जो नवंबर 2025 में बिहार चुनाव के नतीजे आने से कई महीने पहले का है.

  • इस क्लिप में बैकग्राउंड और खान सर के कपड़े आपस में मेल खा रहे थे.

असल वीडियो में खान सर किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. वो अपने किसी एजुकेशनल इंस्टिट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने बताया कि "सेंटर में तीन बड़े शेड हैं जहां लगभग 600-700 स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं, साथ ही रास्ते के लिए तीन इमरजेंसी एग्जिट है और गर्मी से बचने के लिए सही वेंटिलेशन और पंखे भी हैं."

AI की पड़ताल: इस वीडियो में AI का इस्तेमाल किया गया गया है या नहीं यह चेक करने के लिए हमने इस वीडियो को AI और Deepfake की पहचान करने वाले टूल aurigin.ai पर चेक किया.

  • यहां इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए ऑडियो के AI से बने होने की 100 प्रतिशत संभावना जताई गई.

निष्कर्ष: बिहार चुनावों के नतीजों के बाद 'वोट चोरी' का आरोप लगाते खान सर का वीडियो असली नहीं है बल्कि उसमें AI की मदद से छेड़छाड़ की गई है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

