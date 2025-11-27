बिहार में 'वोट चोरी' पर बोलते खान सर की यह वीडियो असली नहीं एडिटेड है

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ‘खान सर’ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जिसमें उन्हें बिहार में 'वोट चोरी' होने के आरोप लगाते हुए देखा जा सकता है.

वीडियो में क्या कह रहे हैं खान सर ? वीडियो में वह तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए कहते हैं, ” हम तो RJD को वोट दिया पर हमें ये नहीं पता था कि इतनी सीट से हार जायेगा. हमें तो राहुल गांधी की बात पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन हमें भी लग रहा है कि वोट चोरी हुआ है और जल्द ही तेजस्वी को हाई कोर्ट में जाकर बातें करना चाहिए."