बिहार चुनाव के दौरान 300000 से अधिक वोटर सबसे ज्यादा किन जिलों में जोड़े गए?

इन पांच जिलों में मतदाताओं की संख्या में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है. यहां की 14 विधानसभा सीटों में से 11 पर एनडीए ने जीत दर्ज की है, जबकि 3 सीटों पर महागठबंधन को सफलता मिली है.

अरवल की 2 विधानसभा सीटों में एक-एक पर एनडीए और महागठबंधन ने जीत दर्ज की है.

लखीसराय जिले की दोनों सीटें एनडीए के खाते में गई हैं.

शेखपुरा की भी दो सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है.

सुपौल जिले की पांचों विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में गई हैं

जहानाबाद की तीन सीटों में से दो पर महागठबंधन और एक पर एनडीए ने जीत दर्ज की है.

इस बार के चुनाव में NDA को प्रचंड बहुमत मिला है. राज्य की 243 सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी ने 89 सीटें जीती है. वहीं सहयोगी जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं. चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास ) ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है. जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा क्रमश: पांच और चार सीटें जीतने में सफल रही.

महागठबंधन का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. तेजस्वी यादव की आरजेडी को सिर्फ 25 सीटों से संतोष करना पड़ा. वहीं सहयोगी दल कांग्रेस के खाते में छह सीटें आई हैं. सीपीआई (एमएल) को 2, सीपीएम और आईआईपी को एक-एक सीट मिली है.

असदुद्दीन औवेसी की पार्टी AIMIM पांच सीटें जीतने में कामयाब रही. बहुजन समाज पार्टी को भी एक सीट मिली है.